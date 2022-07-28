Найдено тело мужчины, утонувшего в результате столкновения катера и лодки в Татарстане

Водолазы обнаружили труп в 150 метрах от берега на глубине десяти метров. Фото: МЧС Татарстана

Около 12:40 в четверг, 28 июля, в Зеленодольском районе в реке Волга нашли тело мужчины, который утонул в результате столкновения двух маломерных судов накануне. Оно находилось в 150 метрах от острова Золотой на глубине 10 метров. На поверхность труп подняли водолазы. Погибший – 75-летний пенсионер, сообщает МЧС Татарстана

Напомним, ЧП произошло вечером 27 числа. По предварительным данным, катер наскочил на сеть для ловли рыбы и судоводитель потерял управление, после чего столкнулся с лодкой. В результате несколько человек оказались в воде, один – утонул.

В причинах произошедшего разбираются в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

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