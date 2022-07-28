В Татарстане организации с лучшими архивами получат по миллиону рублей

Заявки на участие принимаются до 14 августа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане проведут конкурсы «Лучший архив некоммерческой организации и органа публичной власти» и «Лучший архив коммерческой организации» среди тех, кто передает свои документы на хранение в государственный или муниципальные архивы. Их учредителем является Госкомархив республики.

В каждом конкурсе выберут по три победителя. За первое место вручат миллион рублей, за второе – 750 тысяч рублей, за третье – 500 тысяч рублей.

Кроме того, будет проведен конкурс «Лучший архив органа местного самоуправления сельского поселения». Победителями там могут стать шесть сельских поселений. Они получат грант в размере 375 тысяч рублей.

Заявки на участие в конкурсах принимаются до 14 августа.

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