В Марий Эл легковушка вылетела с дороги и опрокинулась, пострадали четыре парня

ДТП произошло на 81 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в Волжском районе. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около десяти часов вечера в среду, 27 июля, на 81 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в Волжском районе автомобиль «Богдан 211010-81» вылетел в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, 21-летний водитель не учел дорожные условия, в результате чего не справился с управлением.

Водитель и трое его пассажиров в возрасте 22-23 лет выжили, но получили травмы, сообщает Госавтоинспекции Марий Эл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате ДТП на трассе в Марий Эл пострадали два ребенка

Дети в возрасте трех и пяти лет госпитализированы (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram