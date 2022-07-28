В Татарстане растет число ежедневно выявляемых случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 6,9%. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 45 новых случаев COVID-19, госпитализировали 28 зараженных и выписали 18 переболевших вирусом человек. Такие цифры в четверг, 28 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 153 707 жителей республики, 150 392 из которых выздоровели, а 1 996 – скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 продолжает оставаться на отметке в 6,9%.

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