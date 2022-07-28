Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2022 9:19

В Казани почти на год ограничат движение по улице Северо-Западная

Речь идет об участке проезжей части возле дома №14
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причина этого - проведение работ по обустройству строительной площадки.

Причина этого - проведение работ по обустройству строительной площадки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, что с 30 июля в Казани будет временно ограничено движение по улице Северо-Западная. Речь идет об участке проезжей части возле дома №14. Вплоть до 26 июля 2023 года там будут проводиться работы по обустройству строительной площадки, сообщают власти города.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в столице Татарстана почти на год продлено ограничение движение по улицам Профсоюзная, Кави Наджми, Мусы Джалиля и Рахматуллина.

Автомобилистам лучше заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram