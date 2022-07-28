В Казани почти на год ограничат движение по улице Северо-Западная

Причина этого - проведение работ по обустройству строительной площадки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, что с 30 июля в Казани будет временно ограничено движение по улице Северо-Западная. Речь идет об участке проезжей части возле дома №14. Вплоть до 26 июля 2023 года там будут проводиться работы по обустройству строительной площадки, сообщают власти города.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в столице Татарстана почти на год продлено ограничение движение по улицам Профсоюзная, Кави Наджми, Мусы Джалиля и Рахматуллина.

Автомобилистам лучше заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда.

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