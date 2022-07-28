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Общество28 июля 2022 8:06

Председателем профкома «КАМАЗа» может стать Ильдар Шамилов

Окончательное решение по этому вопросу будет принято 10 августа
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Последние два года это место занимал Кирилл Пузырьков, покинувший его по собственному желанию.

Последние два года это место занимал Кирилл Пузырьков, покинувший его по собственному желанию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель гендиректора по безопасности ПАО «КАМАЗ» Ильдар Шамилев стал единственным кандидатом на пост председателя профкома компании. Последние два года это место занимал Кирилл Пузырьков, который покинул его 17 июня по собственному желанию.

В настоящее время профком автогиганта временно возглавляет Ильнар Мухаметшин - зампред профкома «КАМАЗа» по социально-экономической работе. Новый председатель будет утвержден коллективом посредством голосовании 10 августа, сообщают «Вести КАМАЗа».

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