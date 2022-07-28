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Общество28 июля 2022 7:12

Пятерых жителей Набережных Челнов будут судить по обвинению в мошенничестве на 42 миллиона рублей

По версии следствия преступления компания совершала в период с 1 июля 2015 года по 22 марта 2017 года
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Утверждается, что злоумышленники действовали под предлогом оказания агентских услуг по распространению пенсионных продуктов.

Утверждается, что злоумышленники действовали под предлогом оказания агентских услуг по распространению пенсионных продуктов.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Набережных Челнов, которые обвиняются в мошенничестве на сумму более 42 миллионов рублей. В скором времени компания предстанет перед городским судом.

По версии следствия, в период с 1 июля 2015 года по 22 марта 2017 года обвиняемые вместе с неустановленными пока лицами составили и представили в негосударственный пенсионный фонд 22 918 заведомо фиктивных договора об обязательном пенсионном страховании. Они действовали под предлогом оказания агентских услуг.

- В обеспечение гражданских исков и возможной конфискации имущества наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 2,3 миллиона рублей, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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