Пятерых жителей Набережных Челнов будут судить по обвинению в мошенничестве на 42 миллиона рублей

Утверждается, что злоумышленники действовали под предлогом оказания агентских услуг по распространению пенсионных продуктов. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Набережных Челнов, которые обвиняются в мошенничестве на сумму более 42 миллионов рублей. В скором времени компания предстанет перед городским судом.

По версии следствия, в период с 1 июля 2015 года по 22 марта 2017 года обвиняемые вместе с неустановленными пока лицами составили и представили в негосударственный пенсионный фонд 22 918 заведомо фиктивных договора об обязательном пенсионном страховании. Они действовали под предлогом оказания агентских услуг.

- В обеспечение гражданских исков и возможной конфискации имущества наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 2,3 миллиона рублей, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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