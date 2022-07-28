СУ СКР по Чувашии: в Канаше парень избил арендодателя и вытолкнул его из окна

Преступление произошло ночью 5 сентября 2020 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Ибресинского района, который обвиняется в покушении на убийство. Преступление произошло ночью 5 сентября 2020 года в Канаше.

По версии следствия, около часа ночи 48-летнему арендодателю позвонили соседи, которые жаловались на сильный шум в сданной им квартире. Мужчина вместе с супругой отправился проверить, что там происходит.

Утверждается, что квартиросъемщик был пьян и затеял драку с приехавшим арендодателем. Парень не менее четырех раз ударил мужчину кулаком и стеклянной бутылкой по голове, после чего вытолкнул его в открытое на балконе окно. Потерпевший схватился за нижнюю часть оконной рамы, но злоумышленник принялся бить его по рукам, из-за чего арендодатель сорвался вниз. Очевидцы вызвали на место «скорую», благодаря чему мужчина остался жив.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО, но уже в скором времени предстанет перед судом.

- Его причастность к инкриминируемому деянию подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями проведенных судебных экспертиз, а также другими материалами дела, - говорят в следственном управлении СКР по Чувашии.

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