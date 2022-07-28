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Общество28 июля 2022 6:15

Полиция Набережных Челнов нашла и наказала девушек, устроивших развратное «шоу» у здания мэрии

В отношении них составлены протоколы за мелкое хулиганство
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Нарушительницы - местные жительницы в возрасте 18 и 23 лет.

Нарушительницы - местные жительницы в возрасте 18 и 23 лет.

Фото: скриншот

Полиция Набережных Челнов установила личности девушек, которые устроили «шоу» на стоянке через дорогу от здания мэрии Набережных Челнов. Ими оказались местные жительницы в возрасте 18 и 23 лет. В отношении них составлены протоколы за мелкое хулиганство. В наказание младшая проведет 10 суток в изоляторе, а старшая должна выплатить штраф, сообщает в УМВД по городу.

Напомним, полуголые девушки делали вид, что занимаются сексом на крыше иномарки недалеко от здания Исполкома. Горожан возмутила эта картина, а местные власти объяснили произошедшее рекламой стриптиз-клуба.

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