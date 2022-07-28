Кофман заявил, что ДНР ничем не отличается от Татарстана

Обсуждался процесс приведения собственного законодательства в соответствие с российским. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил, что республика может войти в состав России и привести свое законодательство в соответствие с российским. По его словам, подобное было сделано в Татарстане, а Донбасс ничем от него не отличается.

- Я не думаю, что очень сложно разработать пакет законов и нормативных актов, позволяющих нам комфортное существование на территории России, - приводит слова Кофмана ТАСС.

Отмечается, что референдум о вхождении ДНР в состав России может пройти в середине сентября, в один день с аналогичными действиями, касающимися ЛНР.

Напомним, ранее сообщалось, что Татарстан возьмет шефство над освобожденным Лисичанском. Специалисты уже выехали туда, чтобы обследовать поврежденную инфраструктуру.

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