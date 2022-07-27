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Общество27 июля 2022 16:33

В Билярске из-за одного дома установили карантин по бешенству животных

Под рядом запретов оказалась территория в радиусе 1,5 километров от очага заражения
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Карантин снимут через 60 дней после убоя и уничтожения туши последнего больного бешенством животного.

Карантин снимут через 60 дней после убоя и уничтожения туши последнего больного бешенством животного.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В селе Билярск Алексеевского района Татарстана около дома №15 на улице Урицкого зафиксировали случай бешенства животных. В связи с этим по указу главы республики Рустама Минниханова был введен карантин.

Так, согласно документу, на территории эпизоотического очага – того самого дома, запрещается лечить больных восприимчивых животных, снимать с них шкуру, перемещать и перегруппировывать скот, ввозить или вывозить его, если только он не был привиты от бешенства в течение последних 179 дней, . Посещать данный очаг разрешено только специалистам, привлеченных к ликвидации последствий произошедшего, а также людям проживающим там.

Помимо этого, определена территория и неблагополучного пункта – в радиусе 1,5 километров от эпизоотического очага. На ней, в свою очередь, также запрещено вывозить или ввозить животных непривитых от бешенства в течение последних 179 дней, отлов диких животных для зоопарков, организовывать ярмарки, выставки или торги скота.

Установленный карантин подлежит отмене по прошествии 60 дней после убоя и уничтожения туши последнего больного бешенством животного.

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