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Туризм27 июля 2022 16:04

В сентябре увеличат количество авиарейсов из Чебоксар в Санкт-Петербург

Полеты будут осуществляться шесть раз в неделю
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Самолеты по данному направлению будут летать каждый день, кроме среды.

Самолеты по данному направлению будут летать каждый день, кроме среды.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Российский лоукостер с 1 по 30 сентября увеличивает количество авиарейсов из Чебоксар в Санкт-Петербург.

- Самолеты по данному направлению будут летать каждый день, кроме среды, - сообщает пресс-служба аэропорта столицы Чувашии.

Согласно данным с сайта авиокомпании, билет в одну сторону будет стоить более пяти тысяч рублей, время же в пути составит 2 часа 5 минут.

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