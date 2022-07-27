В сентябре увеличат количество авиарейсов из Чебоксар в Санкт-Петербург

Самолеты по данному направлению будут летать каждый день, кроме среды. Фото: Алина НИЗАМОВА

Российский лоукостер с 1 по 30 сентября увеличивает количество авиарейсов из Чебоксар в Санкт-Петербург.

- Самолеты по данному направлению будут летать каждый день, кроме среды, - сообщает пресс-служба аэропорта столицы Чувашии.

Согласно данным с сайта авиокомпании, билет в одну сторону будет стоить более пяти тысяч рублей, время же в пути составит 2 часа 5 минут.

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