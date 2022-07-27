В Марий Эл режим повышенной готовности из-за коронавируса теперь отменят только по особому распоряжению

С весны 2020 года данный режим продлевался уже более 40 раз. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Врио главы Марий Эл Юрием Зайцевым было внесено изменение в местный указ о мерах по обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории республики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно ему, режим повышенной готовности из-за COVID-19 больше продлеваться на определенный срок не будет. Он может быть отменен только по особому распоряжению руководителя региона.

Отметим, до этого данный режим должен был действовать до 1 августа. Всего же в Марий Эл с марта 2020 года он продлевался более 40 раз.

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