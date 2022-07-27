В Чувашии на стройке трассы М-12 трое рабочих впали в кому от неизвестного вещества

Медикам на месте удалось привести в чувство только двоих из них. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Шумерлинском районе на стройке трассы М-12 рабочие нашли в бытовке трех своих молодых коллег, которые были без сознания. Им тут же вызвали «скорую». Прибывшие медики установили, что у мужчин настолько пониженное давление, что все они впали в кому. По всем признакам было понятно, что рабочие отравились неким веществом.

- В результате проведенных реанимационных мероприятий двоих мужчин удалось привести в сознание. Их отвезли в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр в стабильно тяжелом состоянии. Туда же увезли и их третьего напарника, который до сих пор находится в коме, - сообщает Минздрав Чувашии.

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