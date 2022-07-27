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Общество27 июля 2022 14:42

На День города-2022 в Йошкар-Оле приготовят Марбургер весом почти в одну тонну

Булочки для него выпекут в специальной гигантской печи
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Только фарша понадобится 140 килограммов.

Только фарша понадобится 140 килограммов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 августа в День города-2022 Йошкар-Ола отметит свое 438-летие. В рамках празднования этого события там решили, в том числе, провести и фестиваль национальной кухни. На нем попытаются установить мировой рекорд – приготовить Марбургер весом почти в одну тонну, сообщает администрация столицы Марий-Эл.

Известно, что для этого кулинарам только фарша понадобится 140 килограммов, они также используют овощи, специи и бекон. Естественно для этого гигантского бургера нужны будут такие же гигантские булочки. Для их выпекания на Патриаршей площади построят огромную печь до пяти квадратных метров.

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