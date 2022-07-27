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Происшествия27 июля 2022 14:19

Жительница Набережных Челнов решила купить у частника товар из магазина, который уходит из России, и лишилась 240 тысяч рублей

Прежде чем обратиться в полицию она ждала покупки в течение месяца
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Женщина поверила продавцу в мессенджере.

Женщина поверила продавцу в мессенджере.

Фото: Александр ГЛУЗ

Ряд зарубежных магазинов уходят с российского рынка и этим поспешили воспользоваться мошенники. Так, на их крючок попалась 31-летняя жительница Набережных Челнов. В мессенджере она прочла объявление частника о продаже товаров одного из таких уходящих магазинов. Выбрала в ходе переписке с продавцом то, что ей было по душе, и перечислила на указанный им счет более 240 тысяч рублей. Но в течение месяца товар так и не пришел. Тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась с соответствующим заявлением в полицию, сообщили в МВД Татарстана.

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