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Туризм27 июля 2022 14:04

Казань и Баку с 1 августа свяжет дополнительный авиарейс

Стоимость билета в один конец начинается от 19 090 рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Время в пути составит 2 часа 40 минут.

Время в пути составит 2 часа 40 минут.

Фото: Алина НИЗАМОВА

На следующей недели – с 1 августа, Казань и Баку свяжет еще один авиарейс. Российский перевозчик будет осуществлять полеты по данному направлению один раз в неделю – по понедельникам.

Так, вылет из столицы Азербайджана запланирован на 12.20, а прибытие в Казань - в 14.00. Обратный рейс состоится в тот же день в 15.00. Самолет прибудет в Баку в 18.40. отметим ,что время для каждого из пункта назначения указано местное. В Азербайджане оно на один час опережает московское.

- Полеты будут выполняться на самолетах «Суперджет-100». Время в пути составит 2 часа 40 минут. Стоимость билета в одну сторону начинается от 19 090 рублей, - сообщает пресс-служба перевозчика.

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