В Татарстане гендиректора фирмы отдали под суд за махинации с ремонтом пожарных машин для МЧС

Свою вину мужчина не признал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скором времени перед законом предстанет 61-летний гендиректор ООО «Сигналдортранс». Его обвиняют сразу по двум уголовным статьям: «мошенничество» и «подделка документов», сообщает следственный комитет Татарстана.

- Свою вину мужчина не признал. Расследование уголовного дела завершено, все материалы были направлены для рассмотрения в суд, - также отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, с 2017 по 2018 года МЧС Татарстана заключило с обвиняемым госконтракты на капремонт 129 пожарных машин. Вот только фирма делала только текущий ремонт, то есть реальная стоимость услуг была гораздо ниже заявленной в договорах. Из материалов уголовного дела следует, что гендиректор, чтобы скрыть эту разницу перед заказчиком, подделал акты приема выполненных работ. В результате МЧЧС Татарстана был нанесен ущерб на сумму более 306 миллионов рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram