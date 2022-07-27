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Происшествия27 июля 2022 12:28

В Казани экс-сотрудника ГИБДД будут судить за продажу водительских прав на 1,5 миллиона рублей

Утверждается, что благодаря его незаконным действиям данные удостоверения получали даже те, кто состоял на учете у нарколога
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Как следует из материалов уголовного дела, размер взятки варьировался от 10 до 100 тысяч рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, размер взятки варьировался от 10 до 100 тысяч рублей.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Завершено расследование уголовного дела о злоупотребление должностными полномочиями, служебном подлоге, взяточничестве и в его посредничестве. Так, перед законом в скором времени ответят 40-летний экс-инспектор ЭО ГИБДД УМВД России по Казани и его 43-летний приятель, сообщает следственный комитет Татарстана.

- Свою вину фигуранты дела так и не признали. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено на рассмотрение в суд, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, с 2019 по 2020 года тогда еще действующий инспектор ГИБДД за взятки в размере от 10 до 100 тысяч рублей, незаконно выдавал платившим водительские права. Для этого он вносил в систему информацию о том, что прежние их удостоверения были утеряны и подлежат замене. Мало того, таким образом, гаишник добавлял дополнительные категории и без всяких там госэкзаменов.

Как следует из материалов уголовного дела, взятки передавались через 43-летнего приятеля уже бывшего сотрудника ГИБДД, а также при помощи других лиц. Как подсчитали следователи, всего водительские права были незаконно выданы 81 человеку, в том числе и тем, кто состоял на учете у нарколога, совершал ранее смертельные ДТП и не раз был пойман за пьяную езду. От всех них злоумышленник получил не менее 1,5 миллиона рублей.

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