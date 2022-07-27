В Казани экс-сотрудника ГИБДД будут судить за продажу водительских прав на 1,5 миллиона рублей

Как следует из материалов уголовного дела, размер взятки варьировался от 10 до 100 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Завершено расследование уголовного дела о злоупотребление должностными полномочиями, служебном подлоге, взяточничестве и в его посредничестве. Так, перед законом в скором времени ответят 40-летний экс-инспектор ЭО ГИБДД УМВД России по Казани и его 43-летний приятель, сообщает следственный комитет Татарстана.

- Свою вину фигуранты дела так и не признали. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено на рассмотрение в суд, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, с 2019 по 2020 года тогда еще действующий инспектор ГИБДД за взятки в размере от 10 до 100 тысяч рублей, незаконно выдавал платившим водительские права. Для этого он вносил в систему информацию о том, что прежние их удостоверения были утеряны и подлежат замене. Мало того, таким образом, гаишник добавлял дополнительные категории и без всяких там госэкзаменов.

Как следует из материалов уголовного дела, взятки передавались через 43-летнего приятеля уже бывшего сотрудника ГИБДД, а также при помощи других лиц. Как подсчитали следователи, всего водительские права были незаконно выданы 81 человеку, в том числе и тем, кто состоял на учете у нарколога, совершал ранее смертельные ДТП и не раз был пойман за пьяную езду. От всех них злоумышленник получил не менее 1,5 миллиона рублей.

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