Ремонт дороги на улице Ершова в Казани завершен на 70%

Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным на среду, 27 июля, ремонт дороги по улице Николая Ершова в Казани выполнен на 70%. Рабочие выровняли покрытие на площади порядка 45 тысяч «квадратов», установили более тысячи погонные метров бортового камня и отремонтировали тротуар, сообщают в Минтранспорта Татарстана.

Им осталось уложить верхний слой асфальта, обустроить тротуары и заменить еще три тысячи погонные метра бортовых камней. После этого будут установлены 62 дорожных знака, пешеходные ограждения и остановки, а также нанесена дорожная разметка

Напомним, на улице Ершова ремонтируется участок протяженностью 1,7 километра. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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