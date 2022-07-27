В новом корпусе казанской гимназии №18 создадут свой коворкинг

Новый корпус рассчитан на 300 учеников. Фото: metshin.ru

1 сентября в Казани откроется новый корпус гимназии №18, где обучение проходит на татарском языке. Ход строительных работ в среду, 27 июля, проинспектировал мэр города Ильсур Метшин.

Новый корпус будет иметь площадь 10,7 тысячи квадратных метров. За парты там сядут 300 учеников средних и старших классов. На первом этаже для них создали отдельный школьный ресторан. А на четвертом - зону отдыха со светлым атриумом, которая стала помещением для школьного коворкинга.

Кроме всего этого в корпусе оборудуют актовый зал на 350 мест с балконом для зрителей и просторный спортзал.

Сейчас в здании завершают чистовую отделку помещений и начали завозить необходимую мебель.

Зона для отдыха и коворкинга расположена на четвертом этаже. Фото: metshin.ru

Отметим, что первое здание гимназии №18 на улице Кул Гали изначально представляло из себя детсад, только в 90-х годах его переоборудовали под общеобразовательное учреждение. После переезда старших ребят в новый корпус, там останутся учиться 240 малдшеклассников.

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