Минниханов распорядился отметить в Татарстане 150-летие со дня рождения Федора Шаляпина

Для организации торжеств будет создан специальный оргкомитет. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов распорядился провести в республике ряд мероприятий, приуроченных к 150-летию со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина. Юбилейная дата будет отмечаться в феврале 2023 года, говорится в указе руководителя региона.

Для организации и проведения торжеств планируется создать специальный оргкомитет, который возглавит руководитель Администрации Главы Татарстана Асгат Сафаров. Среди прочих в него войдут вице-премьер республики Лейла Фазлеева и глава Министерства культуры региона Ирада Аюпова. Руководители районов, в свою очередь, займутся обеспечением всех необходимых для реализации плана мер.

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