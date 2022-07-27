Набережные Челны и Менделеевск стали одними из лучших моногородов России

Эксперты оценили участников рейтинга по 17 критериям. Фото: nabchelny.ru

Набережные Челны и Менделеевск вошли в топ-10 моногородов России по итогам 2021 года. Аналитики не стали распределять города по местам, отметив, что все они равны между собой. Однако у каждого из них были выделены собственные особенности.

Так, например, Менделеевск является лидером по экономической ситуации населения и уровню экономической проактивности, а Набережные Челны одни из первых по взаимодействию с организациями группы развития и качеству инфраструктуры, сообщила журналистам гендиректор фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Отметим, что эксперты ежегодно оценивают более 300 моногородов России по 17 критериям.

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