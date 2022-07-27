В Татарстане пьяная компания до утра искала пропавшего друга, не зная, что он утонул

Тело мужчины нашли в 15 метрах от берега. Фото: Иван ВИСЛОВ

Рано утром 27 июля, в 4:21, в экстренные службы поступила информация о том, что на улице Центральная в селе Среднее Девятово Лаишевского района в акватории плотины гидротехнического сооружения утонул 38-летний мужчина.

- Пьяная компания с вечера не могла найти своего приятеля и только утром обратилась за помощью, - сообщает МЧС Татарстана.

На место происшествия выехала водолазы ЗПСО №2. Они нашли тело утонувшего мужчины в 15 метрах от берега и на глубине четырех метров. Его передали полицейским.

Причина произошедшего устанавливается, но на данный момент уже известно, что место, где произошла трагедия не оборудовано для купания.

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