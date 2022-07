Группа Little Big отменила свой концерт в Казани

Лидер коллектива Илья Прусикин заявил, что музыканты любят своих фанатов и ждут следующих встреч с ними. Фото: Борис КУДРЯВОВ

4 ноября в Казани должен был состояться концерт панк-поп-рэйв группы Little Big. Однако 27 июля лидер и основатель коллектива Илья Прусикин заявил, что мероприятие отменяется. Музыканты не приедут с выступлениями ни в столицу Татарстана, ни в какой-либо другой из запланированных городов.

- К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, не представляется возможным, - написал Прусикин на своей странице в одной из соцсетей. - Билеты можно вернуть по месту приобретения.

Артист заметил, что группа любит своих фанатов и ждет новых встреч.

