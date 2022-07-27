Летом 2022 года в Чувашии отдохнут 40 детей из Донбасса

Смена пройдет на базе центра одаренных детей «Эткер».

В ходе поездки делегации Чувашии в ДНР было принято решение о том, что в республике летом 2022 года отдохнут 40 детей из Донбасса. Смена пройдет с 12 по 15 августа на базе центра одаренных школьников «Эткер».

Как отметил глава региона Олег Николаев, в ней примут дети работников ГП «Донецкий электротехнический завод» и ГУП «Торезский электротехнический завод», которые Чувашия сейчас восстанавливает после обстрелов ВСУ.

Как заверил Николаев, местные власти сделают все, чтобы ребята вернулись к началу учебного года оздоровленными и отдохнувшими.

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