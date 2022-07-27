Жительница Чебоксар решила перебежать четырехполосную дорогу вне «зебры» и попала под колеса авто

ДТП произошло у дома №8 по улице Гагарина. Фото: УМВД России по Чебоксарам

Около 10 часов утра в среду, 27 июля, у дома №8 по улице Гагарина в Чебоксарах автомобиль «Лада Гранта» сбил пешехода. Женщина перебегала четырехполосную дорогу в неположенном месте. У нее были выявлены признаки алкогольного опьянения.

За рулем легковушки был 23-летний студент. Женщина, на которую он наехал, получила ушибы и была доставлена в больницу.

- Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по данному факту и напоминают пешеходам о необходимости соблюдения ПДД, - сообщают в УМВД России по городу.

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