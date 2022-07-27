В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов

Опасность возникновения возгорания сохранится и в начале августа. Фото: Елена РАКОВА

С 28 июля по 4 августа в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов, которой присвоен четвертый класс, сообщает Гидрометцентр республики. Согласно прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу – 28 и 29 июля, на территории региона не ожидается каких-либо существенных осадков, но будет довольно жарко – днем от +24 до +29 градусов.

Напомним, ранее в Татарстане также объявлялось штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов. Оно действовало с 5 по 15 июля.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram