Ночью на крыше пристроя в Чебоксарах бегал раздетый неадекватный мужчина

Инцидент произошел на бульваре Миттова. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ночью на среду, 27 июля, жители Чебоксар увидели на крыше пристроя на бульваре Миттова раздетого мужчину. Он вел себя неадекватно и в любой момент мог упасть вниз. Чтобы этого не произошло, очевидцы вызвали на место спасателей.

Прибыв по адресу, спасатели поднялись к мужчине и спустили его вниз при помощи лестницы и альпснаряжения. Когда горожанин был в безопасности, его передали подоспевшим на место полицейским, сообщает пресс-служба Чувашской республиканской поисково-спасательной службы.

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