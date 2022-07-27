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Происшествия27 июля 2022 9:02

В Чувашии задержали мужчину, который продал арендованное авто и сбежал

Он скрывался от правоохранителей с ноября 2021 года
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По факту преступления возбуждено уголовное дело.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Чебоксар задержали 28-летнего жителя поселке Урмары, который подозревается в мошенничества. Утверждается, что в ноябре 2021 мужчина взял в аренду автомобиль KIA, после чего продал его за 700 тысяч рублей и сбежал. С тех пор и до сегодняшнего дня он находился в федеральном розыске.

- Проверяется причастность задержанного к аналогичным фактам, - сообщают в УМВД России по Чувашии.

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