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Здоровье27 июля 2022 8:21

В Татарстане растет число случаев заражения COVID-19, за сутки выявлено еще 43

Коллективный иммунитет местного населения к вирусу продолжает составлять 6,9%
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
С начала пандемии болезнь подтвердилась у 153 662 жителей республики.

С начала пандемии болезнь подтвердилась у 153 662 жителей республики.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане вновь начало расти число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Так, за минувшие сутки вирус подтвердился у 43 местных жителей. Вместе с тем были госпитализированы 45 зараженных и выписаны 50 переболевших человек. Такие цифры в среду, 27 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 153 662 татарстанцев, 150 374 из которых выздоровели, а 1 996 – скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 на данный момент составляет 6,9%.

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