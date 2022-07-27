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Происшествия27 июля 2022 8:10

На трассе в Балтасинском районе произошло ДТП, в котором погиб 60-летний водитель

По предварительным данным, мужчина выехал на встречку в зоне действия дорожного знака «Опасный поворот»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Автомобили столкнулись на 16 километре автодороги «Балтаси – Антя». Фото: ГИБДД Татарстана

Автомобили столкнулись на 16 километре автодороги «Балтаси – Антя». Фото: ГИБДД Татарстана

Во вторник, 26 июля, на 16 километре автодороги «Балтаси – Антя» в Балтасинском районе столкнулись автомобили «ВАЗ» и Ford. По предварительным данным, 60-летний водитель отечественной легковушки выехал на встречку в зоне действия дорожного знака «Опасный поворот».

В результате водитель «ВАЗ» скончался на месте, а 36-летний водитель иномарки был доставлен в больницу с травмами, сообщает ГИБДД Татарстана.

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