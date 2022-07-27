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Общество27 июля 2022 7:50

Последнее слово экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина отложили на конец августа

Причина этого в том, что в деле появились новые лица
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Слушания должны были завершиться еще в апреле.

Слушания должны были завершиться еще в апреле.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 27 июля, в Верховном суде Татарстана должны были возобновиться слушания по делу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина, осужденного за злоупотребления полномочиями – банкир добивается смягчения приговора. Однако заседание было перенесено по просьбе представителя фирмы «Эколенд», доверителем которой является подсудимый. Им необходимо время для изучения апелляционной жалобы.

Слушания дела должны были завершиться еще в апреле текущего года. Однако последнее слово Мусина то и дело переносится. В этот раз - на конец августа, сообщает «Татар-информ».

Напомним, что банкир приговорен к 12 годам колонии и выплате 23 миллиардов рублей. Однако не успел он обжаловать это, как его снова обвинили в злоупотреблении полномочиями, которые привели к нанесению Татфондбанку ущерба на более чем 26,7 миллиарда рублей.

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