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Общество27 июля 2022 7:30

В Казани продлят маршрут автобуса №62, который ходит до «Салават Купере»

Вместе с тем на дороги будут выпускать на одну единицу общественного транспорта больше
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Изменения вступят в силу с 30 июля.

Изменения вступят в силу с 30 июля.

Фото: Алина НИЗАМОВА

С 30 июля в Казани будет продлена схема движения автобуса №62, который обслуживает жителей жилого района «Салават Купере». Более того, на маршрут станут выпускать на одну машину больше.

Так, в одну сторону транспорт будет курсировать по маршруту: пр.Ильгама Шакирова – ул.Хибинская – ул.Наиля Юсупова и далее; а в другую: ул.Нурихана Фаттаха – ул.Наиля Юсупова – ул.Хибинская – пр.Ильгама Шакирова и далее.

Все это стало возможным благодаря завершению работ по проспекту Ильгама Шакирова, сообщают власти города.

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