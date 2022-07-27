В результате ДТП в Чувашии погиб пассажир мотоцикла, который ехал без шлема

Авария произошла поздно вечером в селе Комсомольское. Фото: УГИБДД МВД по Чувашии

Около 21:30 во вторник, 26 июля, в селе Комсомольское столкнулись мотоцикл Honda и легковушка «ВАЗ-2110». По предварительным данным, 31-летний водитель авто, поворачивая налево, не уступил дорогу байкеру, который двигался по встречке прямо.

В результате аварии 34-летний пассажир мотоцикла, который ехал без шлема, погиб. Сам же 50-летний байкер был госпитализирован в тяжелом состоянии.

- По данным УГИБДД МВД по Чувашии, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, водитель не имел прав управления транспортным средством, - сообщают в пресс-службе управления.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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