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Общество27 июля 2022 6:32

В Татарстане спасатели помогли семье из Ульяновска, которая ночью застряла на лодке посреди реки

У судна, в котором среди прочих находился подросток, сломался мотор
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Инцидент произошел у села Кирельское в Камско-Устьинском районе.

Инцидент произошел у села Кирельское в Камско-Устьинском районе.

Фото: МЧС Татарстана

Около 23:04 во вторник, 26 июля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что трое жителей Ульяновска, в том числе 17-летний подросток, застряли посреди реки Мордовская у села Кирельское в Камско-Устьинском районе Татарстана. У лодки, в которой находились люди, сломался мотор.

Прибывшие на место спасатели нашли и доставили ульяновцев на берег через четыре часа – к 3:18 27 числа, сообщает МЧС республики.

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