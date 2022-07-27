В Татарстане спасатели помогли семье из Ульяновска, которая ночью застряла на лодке посреди реки

Инцидент произошел у села Кирельское в Камско-Устьинском районе. Фото: МЧС Татарстана

Около 23:04 во вторник, 26 июля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что трое жителей Ульяновска, в том числе 17-летний подросток, застряли посреди реки Мордовская у села Кирельское в Камско-Устьинском районе Татарстана. У лодки, в которой находились люди, сломался мотор.

Прибывшие на место спасатели нашли и доставили ульяновцев на берег через четыре часа – к 3:18 27 числа, сообщает МЧС республики.

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