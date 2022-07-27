Трейдер, обманувший казанцев на 101 миллион рублей, проведет в колонии 10,5 лет

Свою вину мужчина так и не признал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-гендиректора ИК «Альянс Капитал», трейдера Булата Ибрагимова признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, а именно – обмане жителей Казани на сумму более 101 миллиона рублей. Вахитовский районный суд города приговорил его к 10,5 годам колонии строгого режима.

Установлено, что в 2015 году Ибрагимов убедил людей вложиться в акции и криптовалюту, обещая вернуть им не только деньги, но и проценты с них. Согласившимся он показывал поддельные выписки из реестра держателей акций. Никаких денег и тем более процентов злоумышленник в итоге никому не вернул.

Свою вину мужчина не признал.

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