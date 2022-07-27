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Происшествия27 июля 2022 6:04

В результате ночного пожара в Бугульминском районе погибла женщина, курившая в доме

По предварительным данным, именно непотушенная сигарета могла стать причиной трагедии
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ЧП произошло на улице Заря в селе Кудашево.

ЧП произошло на улице Заря в селе Кудашево.

Фото: МЧС Татарстана

Около 23:30 во вторник, 26 июля, на улице Заря в селе Кудашево Бугульминского районе загорелся частный дом. После локализации пожара сотрудники МЧС обнаружили и внесли на улицу 35-летнюю женщину. Медики констатировали ее смерть.

Запах гари и дыма первыми почувствовали соседи.

Запах гари и дыма первыми почувствовали соседи.

Фото: МЧС Татарстана

Общая площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Говоря о причинах произошедшего, специалисты рассматривают две версии: неосторожность при курении и нарушение правил пожарной безопасности при монтаже.

В пользу первой говорит тот факт, что в спальне была обнаружена металлическая пепельная с окурками. По левую сторону от кровати на полу же имеется небольшой прогар.

- Условиями, способствующими развитию пожара, явились состояние сна и состояние алкогольного опьянения, - сообщают в МЧС Татарстана.

Погибшая жила одна.

Погибшая жила одна.

Фото: МЧС Татарстана

Известно, что погибшая жила одна. Со слов соседей, последние два дня она много пила и курила в доме. Несмотря на это, конфликтов с ними женщина не имела.

- По факту сообщения о пожаре проводится проверка в рамках ст. 144, 145 УПК РФ. По завершению проверки будет принято процессуальное решение о передаче сообщения (материалов) по подследственности, - добавляют в ведомстве.

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