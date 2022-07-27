78% школьных столовых в Казани переделаны в рестораны

Процесс модернизации обеденного зала в школе №170. Фото: мэрия Казани

С сентября в Казани будут работать 144 школьных ресторана, что составляет 78% от общего числа имеющих в учебных учреждениях города столовых. Благодаря модернизации обеденных залов с 2019 года количество посадочных мест в них было увеличено более чем на семь тысяч, сообщают местные власти.

На данный момент работы по превращению привычных столовых в рестораны ведутся в 30 школах столицы Татарстана. Например, в школе №170, где ремонт выполнен на 70%.

- Сейчас у нас обучаются 1 394 человека, поэтому столовая стала тесновата. После реконструкции пищеблока к 120 посадочным местам в обеденном зале добавятся еще 44, - говорит директор учреждения Марина Дергунова.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, ожидается, что через четыре года в школах города будут учиться около 200 тысяч детей. Важно, чтобы все они хорошо и полезно питались в течение учебного дня.

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