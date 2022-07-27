Ресторан «Шербурские зонтики» в центре Казани продают за 30 миллионов рублей

Соответствующая информация появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани продают ресторан «Шербурские зонтики», расположенный на улице Горького. За помещение площадью 195,4 «квадрата» с готовым бизнесом продавец хочет 30 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Отмечается, что ресторан продается со всем имуществом, трудовыми договорами, договорами с поставщиками и клиентской базой. В заведение проведено газоснабжение и горячее водоснабжение, также там установлен двухконтурный котел на отопление.

О причинах продажи бизнеса собственник не сообщает.

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На данный момент в отеле доступны только три номера, но в стадии предчистовой отделки находятся еще 16 (подробности)

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