Для оборудования пляжа в Юдино придется засыпать половину озера Изумрудное

Дело в том, что в пяти метрах от берега там сразу начинается большая глубина. Фото: Иван ВИСЛОВ

В казанском поселке Юдино на озере Изумрудное не будут делать полностью оборудованный пляж. Все дело в особенностях дна водоема.

Как объяснил 26 июля во время брифинга зам руководителя ГУ МЧС России по Татарстану, главный госинспектор республики по маломерным судам Юрий Венедиктов, чтоб сделать в Юдино пляж, придется засыпать половину озера.

Как он пояснил, по правилам там на протяжении 15 метров должен быть пологий спуск, в конце которого глубина составляет не более двух метров. А в озере Изумрудном в пяти метрах от берега глубина уже равна трем и более метрам.

Но, несмотря на то, что пляж в Юдино не переоборудовать по всем правилам, там все равно продолжают дежурить спасатели.

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