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Общество26 июля 2022 15:23

Под Казанью на мосту через Волгу трассы М-7 зафиксировали многокилометровую пробку

Машины медленно едут из-за проводимых дорожных работ
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Затор там образовался к вечеру 26 июля.

Затор там образовался к вечеру 26 июля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семь километров почти от улицы Залесная в Казани и до конца моста через Волгу трассы М-7 – такова длина пробки, которая была зафиксирована к вечеру 26 июля. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, движение машин там замедлилось в связи с ДТП на мосту, которое к этому времени уже перестало мешать автомобильному потоку, а также из-за проводимых на данному участке дорожных работ.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

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