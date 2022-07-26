Под Казанью на мосту через Волгу трассы М-7 зафиксировали многокилометровую пробку

Затор там образовался к вечеру 26 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семь километров почти от улицы Залесная в Казани и до конца моста через Волгу трассы М-7 – такова длина пробки, которая была зафиксирована к вечеру 26 июля. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, движение машин там замедлилось в связи с ДТП на мосту, которое к этому времени уже перестало мешать автомобильному потоку, а также из-за проводимых на данному участке дорожных работ.

Фото: скриншот

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