Чебоксары и Тореза на Донбассе стали городами-побратимами

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин (слева) и глава администрации Тореза Дмитрий Лысенко (справа) подписали соответствующее соглашение. Фото: cap.ru

В рамках визита делегации Чувашии в ДНР глава администрации Тореза Дмитрий Лысенко и глава администрации Чебоксар Денис Спирин подписали соглашение о побратимстве двух городов.

- Буквально через месяц у нас отмечается день города Чебоксары. Приглашаем делегацию Тореза, чтобы посмотреть город-побратим и к этому времени проработать дальнейшее развитие наших отношений. Готовы искать другие направления взаимодействия и закреплять конкретными содержательными действиями, которые будут полезны для людей, - в свою очередь заявил глава Чувашии Олег Николаев, который присутствовал на подписании соглашения.

Последнее, к слову, предполагает открытое сотрудничество в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономических областях. Также среди прочего Чебоксары и Торез будут обмениваться школьниками, студентами и педагогами, организовывать совместные мероприятия и развивать контакты для туризма.

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