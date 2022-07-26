В Татарстане экологи выясняют причины изменения цвета воды в Волге

Специалисты взяли пробы для исследования, результаты которого станут известны максимум через неделю. Фото: eco.tatarstan.ru

26 июля сотрудники Минэкологии Татарстана и Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора отправились в Верхнеуслонский район. Там местные жители пожаловались на то, что вода в Волге приобрела сине-зеленый цвет.

- На месте были отобраны пробы поверхностных вод и донных отложений. Результаты исследований станут известны в течение пяти-семи дней, - отметили в пресс-службы Минэкологии Татарстана.

Пока основной версией изменения цвета воды в Волге у экологов является развитие сине-зеленых водорослей. Дело в том, что сейчас установилась жаркая погода, которая способствует цветению реки, вызывая активный фотосинтез.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram