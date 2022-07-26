Глава Чувашии Олег Николаев заявил о готовности запустить два завода в ДНР

Николаев встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Фото: cap.ru

В этот вторник, 26 июля, на Донбассе в рамках своего рабочего визита глава Чувашии Олег Николаев встретился с руководителем ДНР Денисом Пушилиным.

- Несмотря на то, что специальная военная операция еще не закончена, можно уже уделять внимание развитию экономики, восстановлению предприятий. То, что вся Россия, многие регионы включились в этот процесс, вселяет в нас надежду и уверенность, что ДНР будет восстановлена, - отметил в беседе Пушилин.

По его словам, жители Донбасса хотят сам трудиться, а не жить за счет гумпомощи.

- Все готово, чтобы в кратчайшие сроки запустить два завода — это Донецкий электротехнический завод и Торезский электротехнический завод, где можно будет создать более ста новых рабочих мест, - в свою очередь заявил Олег Николаев.- Самое главное, что ДНР получит нужную продукцию - это, прежде всего, подстанции, причем основанные на современных технологиях модульного решения, и, естественно, производства, полностью локализованные на территории республики. Выручка этих предприятий может составить не менее 500 миллиона рублей.

Как сказал глава Чувашии, кроме локализации электротехнического производства в ДНР, есть планы и по организации здесь производства дверей и окон, которые нужны для восстановления, в том числе, жилых домов. Также сейчас изучается вопрос о поставке на Донбасс и тракторной техники.

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