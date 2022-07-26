Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что местные предприятия задолжали по налогам более 10,7 миллиарда рублей

По его словам, за первую половину текущего года объем поступлений в общую казну республики составил 230,5 миллиарда рублей. Фото: president.tatarstan.ru

В этот вторник, 26 июля, глава Татарстана Рустам Минниханов провел совещание республиканских финансовых, казначейских и налоговых органов, которое было посвящено итогам исполнения консолидированного бюджета региона за первую половину 2022 года.

На нем Рустам Минниханов сообщил, что за указанный период объем поступлений в общую казну республики составил 230,5 миллиарда рублей. Из них собственные доходы – 207,3 миллиарда, и годовой план по ним выполнен уже на 61,4%. Но, по словам главы Татарстана, это не повод успокаиваться.

Тем более, что в первом полугодии задолженность местных предприятий по налогам в бюждет превысила 10,7 миллиарда рублей, когда как в прошлый аналогичный период это было всего около 8,5 миллиарда.

Так, существенно выросли долги по налогам у предприятий кураторами которых являются Минстрой, Минпромторг, Миндортранс республики. Рустам Минниханов поручил усилить работу по сокращению этой задолженности.

- Наши предприятия испытывают беспрецедентное санкционное давление. Идет перенастройка всей экономики. Производители выстраивают новую логистику поставок, рассматривают возможности для организации импортозамещающих производств, вынуждены работать под влиянием изменений курса рубля и цен на энергоресурсы, - сказал Рустам Минниханов. - Необходимо вести постоянный мониторинг текущей ситуации, прогнозов предприятий на ближайшие месяцы и на перспективу, а также принимать меры для поддержки производителей, чтобы сохранить коллективы. Помочь найти рынки сбыта продукции, новые формы обеспечения комплектующими – это наша общая работа.

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