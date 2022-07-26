После гибели рабочего в канализационной трубе в Татарстане возбудили уголовное дело

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного комитета Татарстана. Фото: СУ СКР по РТ

Стало известно, что 22 июля в Нурлате в канализационной трубе погиб 47-летний рабочий. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

- В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

По предварительным данным, рабочий спустился в канализационную трубу для ее очистки. Там мужчина внезапно почувствовал недомогание. Он поднялся наверх, надел противогаз и вернулся к работе. Однако спустя время мужчине снова стало плохо, он начал подниматься без страховки и сорвался с четырехметровой высоты вниз.

От полученных травм рабочий погиб на месте. За ним спустился его 23-летний напарник, но ему тоже стало плохо. На помощь кинулся водитель, но внизу он понял, что никак не может помочь коллегам и выбрался наружу, чтобы вызвать спасателей и «скорую».

Медики спасли 23-летнего рабочего. Молодой человек был госпитализирован с отравлением сероводородом.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram