В Казани пройдет вернисаж художницы-любительницы

Фото: пресс-служба Национального музея Татарстана

28 июля в Музее Горького и Шаляпина презентуют выставку «Нестандартный взгляд». Зрители увидят картины Алины Ахме (Ахметзяновой). Это необычные работы – художница не имеет профильного образования.

Работы Алины Ахме красочны и позитивны. Они интересны зрителям любого возраста. Их стиль необычен: в сюжетных картинах, пейзажах, натюрмортах много символов, и каждый увидит в них что-то своё. Художницу вдохновляют Нико Пиросмани, Фрида Кало, Николай Рерих, Эдгар Дега.

Напомним, что совсем недавно в Музее Горького и Шаляпина прошла выставка наивной живописи к 160-летию со дня рождения Нико Пиросмани. Музей становится площадкой, где любой, кто стремится к творчеству, может воплотить свою мечту в реальность.

С малых лет Алина тянулась к живописи. В школе она посещала кружок рисования, участвовала в конкурсах. Но учится в художественной школе не было возможности.

Алина получила несколько высших образований, работала в разных сферах. Всегда мечтала посвятить себя живописи, мечта сбылась в 2019 году. К тому времени Алина состоялась как мама, реализовала свои карьерные устремления. Образование дизайнера помогло в написании картин. Сейчас её работы украшают частные коллекции в Сербии и ОАЭ.

Вернисаж состоится в 19 часов. Выступит певица Рамиля Тухфатуллина.