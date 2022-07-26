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Общество26 июля 2022 13:10

Детские площадки во дворах Татарстана прошли арбузный «краш-тест»

Так жителям республики объяснили, почему в рамках программы «Наш двор» укладывается именно песок, а не резиновое покрытие
Авторы (2):
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Алина АЛМАКАЕВА
Ягоду кидали как с метровой, так и полутораметровой высоты.

Ягоду кидали как с метровой, так и полутораметровой высоты.

Фото: скриншот

Жителям Татарстана объяснили, почему в рамках реализации программы «Наш двор» на детских площадках используют песок, а не прорезиненное покрытие. Дело в том, что в первом случае ударопоглощающие свойства лучше, чем во втором. Чтобы показать это наглядно, был использован арбуз.

Так, при ударе арбуза об резиновое покрытие ягода лопалась, а при ударе об песок – оставалась целой. Эксперимент проводили как с метровой, так и с полутораметровой высоты.

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