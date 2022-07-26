Детские площадки во дворах Татарстана прошли арбузный «краш-тест»

Ягоду кидали как с метровой, так и полутораметровой высоты. Фото: скриншот

Жителям Татарстана объяснили, почему в рамках реализации программы «Наш двор» на детских площадках используют песок, а не прорезиненное покрытие. Дело в том, что в первом случае ударопоглощающие свойства лучше, чем во втором. Чтобы показать это наглядно, был использован арбуз.

Так, при ударе арбуза об резиновое покрытие ягода лопалась, а при ударе об песок – оставалась целой. Эксперимент проводили как с метровой, так и с полутораметровой высоты.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram