Сильные порывы ветра в Казани повалили деревья, а дождь – затопил улицы

Последствиями стихии местные жители делятся в соцсетях. Фото: соцсети

Днем во вторник, 26 июля, на Казань обрушилась непогода, о которой ранее предупреждали синоптики. Так, например, в Дербышках сильные порывы ветра повалили деревья и сорвали москитные сетки с окон. В других же частях города можно наблюдать молнии и грозы, а также затопленные дождем улицы. Последствиями стихии местные жители делятся в соцсетях.

Напомним, ранее Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение. Помимо ливней и ветра в республике в ближайшие часы возможен град.

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По словам местных жителей, причина подобных последствий непогоды - неработающие ливневки (подробности)

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